В Кандалакше забывшую про дочь мать нашли в квартире у друга

Северянка все-таки попала под уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кандалакше приставам удалось найти северянку, которая очень не хотела платить алименты на свою дочь и накопила долг в 450 тысяч рублей.

- За неуплату алиментов свыше 2 месяцев женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако должных выводов для себя не сделала, мер по оплате задолженности она так и не предприняла. В результате чего в отношении нее решался вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Но должница уклонялась от явки к судебному приставу, в связи с чем была объявлена в розыск, - рассказали в УФССП по Мурманской области.

Впрочем, должницу быстро нашли... в квартире у друга, который тоже не хотел платить алименты своим детям. Северянка все-таки попала под уголовное дело.

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