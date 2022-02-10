Школьники в Мурманске пытались заживо сжечь голубя

Дети жестоко издевались над птицей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске девушка стала невольной свидетельницей жестокости детей. Несколько ребят, со слов северянки, примерно 4-5 класс, развели костер и пытались сжечь на нем голубя. К счастью, девушка вовремя вмешалась.

- Она забрала у детей голубя. Они преследовали женщину, ожидая, что та отпустит его где-то и они продолжат терзать свою жертву! Птица поступила с многочисленными ожогами, - написала в группе "Мурманск" Анастасия Тимофеева, которая занимается лечением птиц.

Напомним: в Коле двое подростков жестоко убили котенка, приговор они уже услышали.

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