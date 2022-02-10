В Полярно-альпийском ботаническом саду Апатитов распустились цветы из Африки

В оранжерее цветет подофил шеститычинковый. Фото: vk.com/pabgi

В Полярно-альпийском ботаническом саду-институте в Апатитах распустились африканские цветы и цветут гималайские. Так, в саду уже можно увидеть во всей красе королевскую стрелицию родом из Южной Африки.

- Несмотря на то, что еще зима и растения только начинают просыпаться, восстанавливаться после полярной ночи, это африканское растение уже радует яркими цветами, - сообщает "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

Также в оранжерее начали созревать лимоны, а еще можно полюбоваться цветением подофила шеститычинкового - это невысокое травянистое растение с одиночными белыми или розоватыми цветками, которые распускаются в наших условиях в конце июня — начале июля. А в сентябре созревают оранжевые или красные ягоды, из них можно варить варенье. В естественной природе этот вид растет в горно-лесном и субальпийском поясах Гималаев и в горах Китая.

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