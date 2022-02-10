Двух жителей Ковдора приговорили к 3,5 года колонии за грабеж на АЗС

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ковдоре осудили двух местных жителей, 44 и 45 лет. Ранее неоднократно судимых мужчин обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья".
В судебном заседании установлено, что 16 сентября 2021 года злоумышленники сговорились и решили ограбить автозаправку в Ковдоре.
- Подавив волю женщины-оператора АЗС к сопротивлению, они похитили сейф с наличными, а также деньги из кассы, причинив организации ущерб на сумму почти 80 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Суд признал северян виновными в совершении преступления и назначил каждому наказание в виде лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительных колониях строгого и особого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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