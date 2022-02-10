В Мурманске ссора двух пациентов диализного отделения закончилась убийством

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

13 июля 2019 года возле Мурманского диагностического центра один мужчина напал на другого, три раза ударил его по голове и семь - по телу. Пострадавший написал заявление в полицию, обратился к врачам, чтобы они обследовали его травмы (их расценили как тяжкий вред здоровью), а потом ушел домой.

16 июля мужчина не пришел на диализные процедуры. Когда его квартиру вскрыли, то обнаружили внутри труп. Потерпевший умер от травм, в том числе из-за нарушений кровообращения.

- Подсудимый и потерпевший были знакомы между собой с 2013 года, так как являлись пациентами одного диализного центра. Весной 2019 года подсудимый просил сократить количество процедур в связи с трудоустройством, сильно похудел, отрастил бороду, плохо шел на контакт с врачом, при этом его состояние являлось угрожающим, поскольку адекватную терапию диализа тот не получал, говорил, что его переполняет внутренняя агрессия, - рассказали в пресс-службе Октябрьского суда.

Свою вину нападавший почти не признавал. Заявил, что стычка действительно была, но всего лишь один раз ударил знакомого ладонью по лбу. Но все говорило против него, в том числе и показания 17 свидетелей, а также записи с камер видеонаблюдения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд приговорил северянина к 5 годам в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 34 000 рублей за имущественный вред - жертва во время нападения потеряла мобильный телефон.

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