В Мурманске сотрудница магазина сотовой связи незаконно узнала секретную информацию

Северянка незаконно узнала информацию о звонках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске будут судить 26-летнюю сотрудницу магазина сотовой связи, который находится в одном из торговых центров. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием служебного положения), ст. 272 ч. 3 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

- В марте 2021 года обвиняемая незаконно получила доступ к охраняемой законом информации о соединениях пяти абонентских номеров. Затем она, не имея судебного решения, просмотрела и произвела выгрузку соответствующей информации о соединениях по номерам. За передачу указанных охраняемых законом сведений третьему лицу посредством электронной почты обвиняемая получила денежное вознаграждение в размере 7500 рублей. Ее противоправная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Мурманской области, - сообщили в СКР по Мурманской области.

Свою вину девушка признала.

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