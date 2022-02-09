В Мурманской области на выходных похолодает до -20

В Мурманскую область возвращаются морозы. Об этом предупреждают синоптики. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область вернутся морозы. Об этом предупреждают синоптики.

- 10-11 февраля Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -5 - 10°, при прояснениях -12 - 17°, днем -4 - 9°. 12 февраля ожидается понижение температуры воздуха, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: водителям наглядно показали, что происходит на дорогах в условиях плохой видимости в Печенгском районе. На автодороге Заполярный - Сальмиярви сильный ветер.

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