Как в "Пункте назначения": В Мурманске сняли на видео опасную машину

В Мурманск на видеорегистратор авто попала опасная грузовая машина. Фото: Скриншот видео

В Мурманске на видеорегистратор авто попала опасная грузовая машина. Во время поворота на улице Старостина у нее открылся один из бортов и находившиеся внутри конструкции вылетели.

- Фильм "Пункт назначения" смотрели? Прямо как там! - говорят комментаторы в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Напомним: в Кандалакше машину утеплили ковром.

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