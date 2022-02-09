Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 14:26

В Мурманской области общежития вахтовикам сдают от 160 рублей в сутки

В одно здание готовы заселить до 800 человек
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В одно здание готовы заселить до 800 человек, а стоимость платы с одного человека в среднем 160-200 рублей.

В одно здание готовы заселить до 800 человек, а стоимость платы с одного человека в среднем 160-200 рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области становится все больше вахтовиков. Напомним: это одна из главных причин, почему в Мурманске почти в пять раз выросла стоимость квартир и их аренды.

При этом для обычных работяг работодатели обычно снимают койко-места в общежитиях. Таких предложений в столице Заполярья много. Общежития можно найти на улицах Подгорной, Траловой, Карла Либкнехта, Щербакова, Книповича и, конечно, в Белокаменке.

В одно здание готовы заселить до 800 человек, а стоимость платы с одного человека в среднем 160 - 200 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru