В Мурманской области общежития вахтовикам сдают от 160 рублей в сутки

В одно здание готовы заселить до 800 человек, а стоимость платы с одного человека в среднем 160-200 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области становится все больше вахтовиков. Напомним: это одна из главных причин, почему в Мурманске почти в пять раз выросла стоимость квартир и их аренды.

При этом для обычных работяг работодатели обычно снимают койко-места в общежитиях. Таких предложений в столице Заполярья много. Общежития можно найти на улицах Подгорной, Траловой, Карла Либкнехта, Щербакова, Книповича и, конечно, в Белокаменке.

В одно здание готовы заселить до 800 человек, а стоимость платы с одного человека в среднем 160 - 200 рублей.

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