Бывший контрактник из Мурманска оказался наркоманом

Мягкий приговор был обусловлен тем, что северянин раскаялся и помогал следствию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рядовой запаса, бывший контрактник воинской части в Мурманске получил три года условно за то, что купил и употребил наркотик. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере).

- Вечером 11 августа 2021 года он забрал из тайника на территории одного из автогородков Мурманска купленное через интернет у неустановленного лица для личного употребления психотропное вещество в крупном размере массой не менее 2,9068 грамма. Его мужчина хранил в карманах одежды, дважды частично употребил,- сообщили в ВСУ Северного флота.

Остатки запрещенного вещества у рядового запаса изъяли полицейские. Мягкий приговор был обусловлен тем, что северянин раскаялся и помогал следствию.

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