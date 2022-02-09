У артистов океанариума в Мурманске началась линька

Несмотря на особенности работы, все артисты сыты и здоровы. Фото: vk.com/okeanarium51

Ластоногие артисты Мурманского океанариума с января не видели зрителей: учреждение не смогло получить лицензию и закрылось. Но все равно они репетируют, чтобы не терять сноровку. А еще в феврале у животных началась линька.

- Линька подкралась незаметно, поэтому все чаще и чаще наши артисты задерживаются утром на помостах и могут там "линять в свое удовольствие" до кормления. Хотя обычно часов в 7-8 утра все уже в воде. Филя вот сегодня хоть и нырнул, но намокнуть толком не успел, - рассказали в океанариуме.

Несмотря на особенности в работе, все артисты сыты и здоровы.

Напомним: дело о банкротстве океанариума в Мурманске прекратят.

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