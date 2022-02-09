Старший прапорщик из Спутника украл 60 патронов

Военнослужащий теперь должен заплатить штраф в 40 тысяч рублей, суд учел, что он воспитывает маленького ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заозерский гарнизонный военный суд вынес приговор старшему прапорщику воинской части 38643 из Спутника. Его обвиняли по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию).

- В сентябре 2018 года на стрельбище военнослужащий обнаружил и забрал себе две упаковки с пригодными для стрельбы патронами калибра 5,45 в общем количестве 60 штук. Незаконно приобретенные боеприпасы он в карманах своей одежды перенес в свою квартиру, где и хранил их до изъятия 28 октября 2021 года сотрудниками правоохранительных органов после его явки с повинной, - сообщили в ВСУ Северного флота.

Военнослужащий теперь должен заплатить штраф в 40 тысяч рублей, суд учел, что он воспитывает маленького ребенка.

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