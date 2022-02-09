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Здоровье9 февраля 2022 13:22

Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1367 человек

Такие данные опубликовал оперштаб на 9 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 9 февраля 2022 года, за последние сутки 1367 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 108 334 жителя Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 820 новых случаев (всего 52590). На втором месте Североморск (+257, всего 10512). Замыкает тройку Оленегорск (+81, всего 6152).

Выздоровели 90 922 северянина, умерли 3002.

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