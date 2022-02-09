Жители Мурманской области могут закрыть больничные во взрослых поликлиниках дистанционно

В России упростили порядок выдачи больничных, выписки пациентов с COVID-19 и контактировавших с ними. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В России упростили порядок выдачи больничных, выписки пациентов с COVID-19 и контактировавших с ними.

- Закрыть больничный лист после перенесенного ОРВИ и коронавируса можно дистанционно. На сайте поликлиник областного центра уже работают простые формы для подачи заявки. Центральные районные больницы в муниципалитетах тоже внедряют этот сервис, а пока принимают заявки на закрытие больничного по телефону, - сообщили в оперштабе региона по коронавирусу.

С 1 января 2022 года все больничные стали электронными.

Напомним, что также отменили самоизоляцию для контактировавших с больными коронавирусом, а после семи дней болезни сдавать ПЦР не надо. Помимо этого жители Мурманской области могут записаться в кабинет неотложной помощи поликлиники заранее. Это сократит время ожидания приема.

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