Потребность Мурманской области в природном газе составляет 8,6 млрд кубометров в год

Глава Мурманской области рассказал о потребностях региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

9 февраля прошло совещание по газификации Мурманской области, участие в котором приняли губернатор Андрей Чибис, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, представители Минэнерго компании ТЭК.

Эта тема разрабатывается не первый газ, сейчас регион зависит от мазута и угля, хотя уже появились котельные на альтернативном топливе, а в Дровяном хотят построить котельную, работающую на топливе из отходов. Газификация позволит северянам экономить на ЖКУ 20%.

- Сейчас рассматривается несколько вариантов, в том числе строительство газопровода, возможно, регазификационного терминала с поставкой СПГ, – сообщил на совещании Александр Новак.

Глава Мурманской области рассказал о потребностях региона.

- Газификация через строительство магистрального газопровода позволит также газифицировать северные районы Карелии. Суммарный ежегодный объём потребления газа составит 8,6 млрд кубометров. В общей сложности на территории Мурманской области мы видим запрос выше 6 млрд кубов газа – 1,6 млрд кубометров газа необходимо на перевод текущей генерации тепла на газ, и ещё 4,5 млрд кубометров – для промышленности, - уточнил Андрей Чибис.

Ранее процесс поддержал Михаил Мишустин.

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