Житель Мурманска организовал в квартире теплицу с марихуаной

Мурманчанина ждет в суд и лишение свободы на срок до 10 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске сотрудники управления по наркоконтролю задержали местного жителя, который выращивал дома запрещенные растения. При обыске в квартире мужчины полицейские обнаружили комнату с теплицей, в которой росли 11 кустов марихуаны.

- Также стражи порядка нашли сверток с готовым высушенным веществом. Проведенное в исследование показало, что северянин хранил дома каннабис массой почти 300 граммов, что является особо крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Мурманчанина ждет в суд и лишение свободы на срок до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными не обязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru