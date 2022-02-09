В Мурманской области собирают деньги на памятник Петру и Февронии

Планируется, что памятник установят к 8 июля - Дню семьи, любви и верности. Фото: Мурманская епархия

В Кандалакше планируют установить памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии. Место для него уже выбрали - на территории будущего семейного парка, в старой части Кандалакши рядом с создающимся Семейным духовно-просветительским центром имени Петра и Февронии и еще не построенными часовней Ксении Петербургской и храмом святой равноапостольной Нины. Для изготовления монумента надо собрать 4 миллиона рублей, от суммы удалось собрать пока только 90 тысяч.

- К 15 февраля нужно отправить еще 210 тысяч. Имена жертвователей мы собираем в список для молитвенного поминовения в храме. Поэтому в сообщении к переводу прошу вас писать имена тех, о ком мы будем молиться. В эти дни я провожу встречи с руководителями предприятий города и области, и есть надежда, что нам помогут. Но, думается мне, что мы сможем все вместе собрать необходимые средства, если такую помощь предприятия и спонсоры нам оказать не смогут, - рассказал благочинный приходов Кандалакшского благочиния иерей Валентин Маснев.

Планируется, что памятник установят к 8 июля - Дню семьи, любви и верности. Памятник изготавливает скульптор Сергей Исаков, автор монумента основателю Кандалакши преподобному Феодориту Кольскому.

Узнать, как перевести деньги, можно на странице благочиния в "ВКонтакте" или по телефону 8921274-01-58.

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