В Мурманске сотрудники банка обнаружили фальшивую 100-долларовую купюру

По факту обнаружения подделки проводится проверка. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманске сотрудники банка при проверке инкассированных денег обнаружили подозрительную 100-долларовую купюру 2001 года выпуска. Американский денежный знак вызвал сомнение в своей подлинности, и работники обратились в полицию.

- Полицейские отправили купюру в экспертно-криминалистический центр на исследование. Экспертиза подтвердила, что она изготовлена не Бюро гравирования и печати Министерства финансов США, а путем офсетной печати, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту обнаружения подделки проводится проверка.

Полицейские напоминают северянам, что в случае обнаружения фальшивых денег, не стоит пытаться ими расплатиться. Нужно немедленно сообщить о подделке в полицию по телефону 02.

За изготовление, хранение и сбыт поддельных купюр статьей 186 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными не обязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru