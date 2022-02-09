В здании бывшего кинотеатра "Атлантика" в Мурманске откроется сетевой магазин

На здании бывшего кинотеатра "Атлантика" в Мурманске появилась вывеска сетевого магазина. Фото: vk.com/thai_natural51

На здании бывшего кинотеатра "Атлантика" в Мурманске появилась вывеска сетевого магазина. Напомним: ранее у него заметили машины с холодильным оборудованием. А ранее компания, которой принадлежат магазины, заявила о намерении открыть в Мурманске филиал.

История не нова. В лихие 90-е, когда людям было не до кино, в здании кинотеатра "Атлантика" был вещевой рынок. Потом все-таки здесь стали показывать фильмы, но в 2015 году кинотеатр закрыли. До 2021 года в здании, уже принадлежавшее частному лицу, временно размещался драмтеатр. В свое время в администрации Мурманска сообщили, что в "Атлантике" могут разместить филиал Детской театральной школы.

Напомним: здание, где находилась баня "Громада", тоже продали компании.

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