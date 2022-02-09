Жители Мурманска заметили пристававшего к детям мужчину

Северян просят рассказать детям об опасности, а если кто-то заметит этого мужчину - вызвать полицию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Мурманска заметили в Росте странного мужчину, который подходит к детям и пытается их куда-то заманить.

- Информация от ребенка, вернувшегося с прогулки. В районе школы №38 и улицы Ростинской ходит мужчина и предлагает детям "посмотреть новую машину" или "ремонт в детской". Мужчине, по описанию детей, лет 50-60. Ходит в районе горки, где катаются дети (площадь Нахимова), - пишет Надежда Сашкина в группе "Моя Роста".

Северян просят рассказать детям об опасности, а если кто-то заметит этого мужчину - вызвать полицию.

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