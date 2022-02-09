В Кировске три друга пилили трубопровод

Северяне 39, 36 и 35 лет успели украсть 1006 метров металла и заработать на них 875 тысяч рублей.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Кировске вынесли приговор трем приятелям. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, их обвинили по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
- В июне 2018 года обвиняемые вступили в преступный сговор, чтобы украсть неэксплуатируемый трубопровод, принадлежащий Кировскому филиалу АО «Апатит», после чего на протяжении полугода по ночам распиливали его и складировали фрагменты труб в лесу, а затем вывозили их в пункты приема металла, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Северяне 39, 36 и 35 лет успели украсть 1006 метров металла и заработать на них 875 тысяч рублей.
Суд приговорил их к 1 году и 10 месяцам лишения свободы, а с учетом ранее вынесенных приговоров к 5 годам и 6 месяцам, второго к 4 годам 10 месяцам и 6 годам в исправительной колонии строгого режима.
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