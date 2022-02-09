Видео учительницы истории из Мурманска набрало 9,2 миллиона просмотров в Tik Tok

В мурманской школе №27 работает 24-летняя учительница истории Анжела Ганеева. Фото: Личный архив

В мурманской школе №27 работает 24-летняя учительница истории Анжела Ганеева. Девушку полюбили не только ее ученики, но и пользователи соцсети Tik Tok, где она стала популярна, снимая развлекательные и образовательные ролики о школьной жизни.

На аккаунт молодого педагога подписаны более 240 тысяч человек, а самый популярный ролик набрал 9,2 миллиона просмотров за два месяца. В видео северянка показывает свой самый обычный рабочий день: подъем в 6.50, уроки и подготовка к ним, проверка тетрадей, приготовление ужина.

Почему Анжела Ганеева решила вести Tik Tok, как к этом относятся ее ученики и их родители, читайте здесь.

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