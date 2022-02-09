Мурманская ветклиника работала с нарушениями требований лицензии

Суд назначил бизнесмену наказание в виде предупреждения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2021 году специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездную проверку ветеринарной клиники в Мурманске и выявили там грубые нарушения лицензионных требований.

Так, подвесной шкаф, где хранились лекарства, не был пронумерован и промаркирован, как и выдвижные ящики и холодильник, в которых хранились препараты. Также не было зоны для хранения лекарств с истекшим сроком годности, в поврежденной упаковке, недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных. Отсутствовал учет лекарственных средств, срок годности которых составляет менее одной трети от всего срока годности.

- Индивидуальный предприниматель - владелец ветклиники - не повышал квалификацию в установленные сроки (раз в пять лет). После проведения проверки предприниматель устранил это нарушение и предоставил удостоверение о повышении квалификации, - сообщили в ведомстве.

Управление Россельхознадзора возбудило дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и направило его в Арбитражный суд Мурманской области.

Суд назначил бизнесмену наказание в виде предупреждения.

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