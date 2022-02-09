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Общество9 февраля 2022 9:11

Кладбище Мурманска хотят увеличить на 39,9 га

Один из подрядчиков сделал во время работы много ошибок
Ника СВЕТЛОВА
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Площадь кладбища Мурманска составляет на данный момент 205 га.

Площадь кладбища Мурманска составляет на данный момент 205 га.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Площадь кладбища Мурманска составляет на данный момент 205 га. Как сообщили в администрации города, его планируют увеличить на 39,9 га, в том числе 17,6 га - под захоронения за весь период.

Для этого заключили два муниципальных контракта с местными компаниями. Но одна из них сделала много ошибок в работе и не закончила вверенный объект. А после контракт с ней расторгли, так как в отношении руководителя возбудили уголовное дело, и его арестовали.

Подробнее о том, почему разгорелся скандал вокруг мурманского некрополя, читайте здесь.

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