Кладбище Мурманска хотят увеличить на 39,9 га

Площадь кладбища Мурманска составляет на данный момент 205 га. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Площадь кладбища Мурманска составляет на данный момент 205 га. Как сообщили в администрации города, его планируют увеличить на 39,9 га, в том числе 17,6 га - под захоронения за весь период.

Для этого заключили два муниципальных контракта с местными компаниями. Но одна из них сделала много ошибок в работе и не закончила вверенный объект. А после контракт с ней расторгли, так как в отношении руководителя возбудили уголовное дело, и его арестовали.

Подробнее о том, почему разгорелся скандал вокруг мурманского некрополя, читайте здесь.

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