В Мурманской области число смертей от коронавируса с начала пандемии превысило 3 тысячи

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый день в Мурманской области фиксируются смерти из-за коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе в марте 2020 года от COVID-19 умерли уже 3002 человека (+7 за последние сутки). Заболели 108 334 человека.

По грубым подсчетам, умирает каждый 36-й заразившийся. В зоне риска - пожилые люди, а также имеющие избыточный вес и хронические заболевания.

В последний раз от коронавируса в Мурманской области никто не умирал летом 2021 года.

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