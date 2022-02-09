Водителям наглядно показали, что происходит на дорогах с плохой видимостью в Печенгском округе

Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды в Печенгском округе.
- На автодороге "Заполярный-Сальмиярви" в районе 9-23 километра наблюдается зауженность проезжей части, сильный боковой ветер, местами ограниченная видимость, - сообщили в ЕДДС Печенгского округа.
Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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