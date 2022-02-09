В Мурманской области 9 февраля обновился суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 9 февраля обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным федерального штаба, за минувшие сутки выявлено 1367 новых случаев заражения. 93 северян госпитализировали, остальные лечатся дома. Темпы суточного прироста зараженных замедлились только на один день.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 108 334 человека, умерли 3 002 человека (+7 за сутки).

Напомним: в Мурманской области упростят получение справок о выздоровлении для школьников. Необходимость продиктовала ситуация с коронавирусом.

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