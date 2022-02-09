14 февраля на самом высоком здании Мурманска зажгут большое сердце

На здании ГДЦ "Арктика" ко Дню всех влюбленных зажгут большое сердце. Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА

Не в первый раз 14 февраля в центре Мурманска появится большое сердце. На здании ГДЦ "Арктика" ко Дню всех влюбленных зажгут большое сердце.

- Для жителей и гостей заполярной столицы в фойе отеля будет оборудована праздничная фотозона, а в период с 19:00 до 20:00 можно будет наблюдать, как на фасаде здания появится пылающий символ любви. Ежегодная акция проходит в поддержку поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и благотворительных фондов, благодаря чему обычный свет из окон обретает особый смысл! - сообщили организаторы акции.

Посмотреть, как акция проходила раньше, можно здесь.

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