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Происшествия9 февраля 2022 8:11

В Мурманске пожарные спасли женщину, которая не могла ходить

Всего из пожара спасли семь человек
Ника СВЕТЛОВА
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Всего пожар тушили 11 человек.

Всего пожар тушили 11 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около часа ночи 9 февраля в Мурманске загорелась кровать в доме №14 на улице Свердлова. Из горящей квартиры спасли семь человек, в том числе трех детей.

- В результате происшествия сгорели постельные принадлежности. Спасена нетранспортабельная женщина с помощью спасательного устройства, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Всего пожар тушили 11 человек.

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