Прокуратура проверяет сообщения о невыплате зарплаты сотрудникам Wildberries в ЗАТО Александровск

На днях дверях пунктов выдачи заказов Wildberries в Полярном и Снежногорске появились объявления, что их работа приостановлена, пока сотрудники не получат свою зарплату. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На днях дверях пунктов выдачи заказов Wildberries в Полярном и Снежногорске появились объявления, что их работа приостановлена, пока сотрудники не получат свою зарплату. Потом пункты в ЗАТО Александровск открылись, зато закрылись в Мурманске. Их сотрудники тоже оказались недовольны задержкой зарплаты.

- Прокуратура Октябрьского административного округа проводит проверку по информации в СМИ о нарушениях прав работников общества с ограниченной ответственностью Wildberries на оплату труда, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: прокуратура Мурманской области проверяет стоимость ПЦР-тестов. Цена на услугу может превышать 3 тысячи рублей.

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