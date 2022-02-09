В Мурманской области на научном полигоне в неволе родился щенок краснокнижного серого тюленя

У пары это уже второй малыш, первым родился в 2019 году Тим. Фото: ММБИ

Сотрудники Мурманского морского биологического института (ММБИ) ко Дню российской науки рассказали радостную новостью. 28 декабря на одном из научных полигонов института родился щенок краснокнижного серого тюленя. Мама - Бузи, "сотрудница" ММБИ, у папы имени нет, ведь он вольный тюлень. Несмотря на то, что их разделяла вольерная сеть.

У пары это уже второй малыш, первым родился в 2019 году Тим.

- Малыш растет здоровым и активным, хорошо набирает вес - при рождении он весил около 15 килограммов, во время следующего замера через 17 дней - уже 50. На данный момент Бузя закончила молочное вскармливание малыша, и он, как и положено в природе у серых тюленей, будет голодать около месяца, терять детский жирок, а затем сможет приступить к питанию твердой пищей. Примерно в этот же период щенок, вслед за своим братом Тимом, начнет осваивать первые команды и навыки общения с учеными, - сообщили в ММБИ.

А пока северяне выбирают имя для малыша.

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