В Апатитах установили остановки от Андрея Малахова

В Апатитах появились три новые остановки. Фото: vk.com/narodnoetvx
В Апатитах теперь на три новых остановки больше. Установили их по инициативе телеведущего Андрея Малахова.
Красивые комплексы порадуют апатитчан около кафе «Заполярье» (где осенью также по инициативе телеведущего обновили газосветные вывески) и на проспекте Сидоренко, напротив ФОКа «Вертикаль», - сообщает "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".
Комплексы оснащены электронным табло, расписанием автобусом, камерами видеонаблюдения и показывают температуру наружного воздуха.
Напомним: в 2021 году Андрей Малахов поменял прописку с Москвы на Апатиты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными не обязательно быть на самоизоляции (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru