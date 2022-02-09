В Апатитах установили остановки от Андрея Малахова

В Апатитах появились три новые остановки. Фото: vk.com/narodnoetvx

В Апатитах теперь на три новых остановки больше. Установили их по инициативе телеведущего Андрея Малахова.

Красивые комплексы порадуют апатитчан около кафе «Заполярье» (где осенью также по инициативе телеведущего обновили газосветные вывески) и на проспекте Сидоренко, напротив ФОКа «Вертикаль», - сообщает "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

Комплексы оснащены электронным табло, расписанием автобусом, камерами видеонаблюдения и показывают температуру наружного воздуха.

Напомним: в 2021 году Андрей Малахов поменял прописку с Москвы на Апатиты.

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