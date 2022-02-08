Опасное волнение на море и до -17: погода в Мурманске и области на 9 февраля 2022 года

В Мурманской области пока не будет сильных морозов, но и потепления ждать не приходится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области сильных морозов пока не будет, но и потепления ждать не приходится. Об этом говорит прогноз погоды на 9 февраля 2022 года.
- Ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, днем на юге области умеренный. Ветер южный умеренный, местами сильный, поземка. Температура воздуха ночью -5 - 10°, при прояснениях -12 - 17°, днем -3 - 8°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
Также на юге и в центральных районах побережья Норвегии ожидается опасное волнение до 8-9 метров. Сохранится оно до 21 - 24 часов 9 февраля 2022 года.
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