Вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора призвал северян сравнивать цены в магазинах

Вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора - один из самых активных депутатов в социальных сетях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора - один из самых активных депутатов в социальных сетях. Он часто лично отвечает северянам на их вопросы.

Так, житель Заполярья посетовал, что в одном из магазинов крупной торговой сети пачка макарон стоит почти 100 рублей. "Обдиралово", - возмущенно написал мужчина.

- Смотрите, где дешевле. Я так делаю. Я сам, когда покупаю продукты, смотрю цены в разных магазинах, сравниваю, а потом покупаю по самой низкой цене. Некоторые продукты длительного срока хранения покупаю на маркетплейсах, - обратился к северянину Евгений Никора.

И уточнил, что в УФАС нарушений не нашли, ведь магазин не является монополистом. Впрочем, свои слова депутату пришлось объяснить, ведь некоторые вспомнили чиновницу, которая советовала есть дешевые макарошки.

- Я не призывал покупать макароны в интернете, а порекомендовал поискать, где подешевле, как я и сам делаю. Это может быть как иной розничный магазин, так и один из маркетплейсов. Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах, - прокомментировал Евгений Никора РИА Новости свои слова.

Напомним: "КП"-Мурманск" узнала цены на ПЦР-тесты в Мурманске.

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