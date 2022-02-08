"Одни ребра торчат": В Снежногорске на улице нашли истощенного далматинца

Далматинец обморозил лапы и был очень истощен. Фото: vk.com/zoozato

От людского предательства не застрахованы даже породистые собаки. Так, в Снежногорске заметили скитавшегося далматинца. Он бегал по улицам, иногда его впускали в подъезды. За более чем неделю мучений пес отморозил лапы, а его вид ужасал - даже ребра торчали!

- В начале января от далматинца пытались избавиться - объявление "отдам в добрые руки" определенно подтверждает намерение попрощаться с животным, - сообщили в паблике "ЗООЗАТО".

К счастью, волонтеры смогли поймать собаку, сейчас она на лечении в Мурманске. Для собаки собирают деньги, так как после жизни на улице ей нужно долгое восстановление. Подробности можно узнать здесь.

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