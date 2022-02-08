Подросток из Ревды избивал 54-летнего мужчину и вымогал у него деньги

Суд приговорил несовершеннолетнего к лишению свободы на 2 года и 5 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ловозере состоялся суд над подростком из Ревды. Его обвиняют в совершении преступлений по части 2 статьи 163, части 1 статьи 139 и части 2 статьи 139 УК РФ, то есть в вымогательстве с применением насилия, а также незаконном проникновении в жилище.

- 1 января 2021 года несовершеннолетний встретил незнакомого 54-летнего северянина и потребовал у него 100 рублей, при этом ударив его ногой в живот. Мужчина испугался и сказал, что деньги есть дома, после чего оба пошли в квартиру последнего. Там молодой человек потребовал уже 1000 рублей. Получив отказ, он стал избивать оппонента, нанося удары по лицу и в живот. Чтобы избежать насилия, мужчина выбежал из квартиры и стал звать на помощь. Преступник испугался и убежал, - сообщили в пресс-службе Ловозерского районного суда.

Спустя некоторое время злоумышленник решил продолжить вымогательство, вновь пришел к пенсионеру, стал требовать деньги и избивать его. Раздался стук во входную дверь, подросток испугался, разбил окно на кухне и уже собирался выпрыгнуть, как его задержал сосед пострадавшего мужчины.

Суд приговорил несовершеннолетнего к лишению свободы на 2 года 5 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. В это время он не должен менять место жительства без уведомления контролирующего органа, обязан не пропускать учебные занятия без уважительных причин, ночью быть дома.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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