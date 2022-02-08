Осенью 2022 года из Киркенеса в Мурманскую область будет ходить электробус

Электробус позволит удобнее путешествовать между странами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в прошлом году стало известно, что из Мурманской области в Норвегию будут ходить электроавтобусы. Запустить сообщение из Киркенеса планируют осенью 2022 года, правда, при условии, что будут открыты границы. А они закрыты с начала пандемии коронавируса.

В первое время электробус будет ходить только до приграничной зоны Мурманской области - маршрут сейчас разрабатывается. Потом его хотят продлить до Мурманска.

- Создание трансграничного автобусного рейса с нулевыми выбросами в атмосферу будет содействовать более легкому пересечению границы, - рассказал советник Баренцева секретариата по вопросам инноваций и инфраструктуры, руководитель проекта по запуску электробуса Хокон Руальд Свердрупсен.

Купить билет можно будет только при наличии визы.

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