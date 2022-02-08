Стали известны подробности смертельного ДТП в Чувашии с водителем из Мурманской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: 21.мвд.рф

В отношении водителя из Мурманской области, который совершил смертельное ДТП в Чебоксарском районе, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в МВД по Чувашской Республике.

- Авария произошла около 15.00 4 февраля на 30-м километре автодороги Чебоксары - Сурское. 56-летний водитель Mitsubishi из Мурманской области не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Granta. 60-летний водитель отечественного авто, житель Чебоксар, и две его пассажирки, 60 и 62 лет, погибли на месте, - отметили в ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уголовное дело в отношении северянина возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". С него взяли обязательство о явке.

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