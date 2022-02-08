В Кандалакше машину утеплили ковром

Жители Кандалакши рядом с морским портом заметили необычно утепленную машину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кандалакши рядом с морским портом заметили необычно утепленную машину - лобовое стекло прикрыли ковром.

"Ковер-самолет старика Хоттабыча", "Зато стекло не мерзнет", "Дешево и сердито", "Хорошая идея. Буксанул - под колеса... Расстелил - можно и позагорать... Солнце уже вышло" - так шутят северяне в паблике "Кандалакша онлайн".

Машину с ковром заметили рядом с портом Кандалакши. Фото: vk.com/kandaone

Напомним: житель Мурманска месяц заправлял свою машину за счет работодателя. Ущерб от действий мужчины составил порядка 60 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru