В Мурманске дети 7-8 лет смогут ездить в общественном транспорте за половину стоимости

В Мурманске дети 7-8 лет смогут ездить в автобусах и троллейбусах за половину стоимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске дети 7-8 лет смогут ездить в автобусах и троллейбусах за половину стоимости. Напомним: с 1 января 2022 года за одну поездку надо заплатить 35 рублей. Однако социальная мера поддержки распространяется не на всех несовершеннолетних, а только на тех, кто не является обучающимся общеобразовательных организаций.

- Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в мурманских маршрутках теперь можно платить за проезд по терминалу. Но при этом поднялась стоимость проезда.

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