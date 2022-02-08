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Общество8 февраля 2022 13:11

В Мурманске дети 7-8 лет смогут ездить в общественном транспорте за половину стоимости

Мера поддержки распространяется не на всех юных северян
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманске дети 7-8 лет смогут ездить в автобусах и троллейбусах за половину стоимости.

В Мурманске дети 7-8 лет смогут ездить в автобусах и троллейбусах за половину стоимости.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске дети 7-8 лет смогут ездить в автобусах и троллейбусах за половину стоимости. Напомним: с 1 января 2022 года за одну поездку надо заплатить 35 рублей. Однако социальная мера поддержки распространяется не на всех несовершеннолетних, а только на тех, кто не является обучающимся общеобразовательных организаций.

- Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в мурманских маршрутках теперь можно платить за проезд по терминалу. Но при этом поднялась стоимость проезда.

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