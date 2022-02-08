В Кандалакше и Полярном появятся муниципальные приюты для животных

В двух городах Мурманской области - Полярном и Кандалакше - готовятся к строительству муниципальных приютов для бездомных кошек и собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух городах Мурманской области - Полярном и Кандалакше - готовятся к строительству муниципальных приютов для бездомных кошек и собак.

- Главы муниципалитетов отчитались, что оба здания имеют прилегающие земельные участки, необходимые для оборудования выгульных площадок, чтобы животные содержались по всем правилам. Финансируем создание приютов из областного и муниципального бюджетов. На приют в Полярном предусмотрено более 26 миллионов рублей, на приют в Кандалакше – более 7 миллионов, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Разница в суммах обусловлена тем, что Кандалакше здание почти готово.

Напомним: в Апатитах денег на муниципальный приют не нашлось.

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