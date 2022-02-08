В Мурманской области средства от сбора макулатуры направят на развитие адаптивного спорта

Сейчас экобоксы стоят по 13 адресам, а до конца февраля появятся еще 50. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области можно совместить заботу об окружающей среде и помощь тем, кто имеет проблемы со здоровьем. В регионе запустили проект "Бумажная помощь", и теперь северяне могут сдать макулатуру, чтобы помочь развитию адаптивного вида спорта.

- Экологическая благотворительная организация "Зеленый полюс" устанавливает боксы для сбора макулатуры в общественных местах. Денежные средства, вырученные от реализации бумажного вторсырья, направляются на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями, - сообщили в минэнерго и ЖКХ Мурманской области. - В феврале они будут направлены на поддержку и развитие адаптивного спорта в регионе.

Сейчас экобоксы стоят по 13 адресам, а до конца февраля появятся еще 50.

Где можно сдать макулатуру

Мурманск:

ул. Нахимова, 14; пр. Героев-североморцев, 68; пр. Героев-североморцев, 2; ул. Седова, 14; проезд Связи, 8; пр. Ленина, 32; пр. Кирова, 23а; ул. Радищева, 2; ул. Рогозерская, 4; ул. Шевченко, 34; ул. Крупской, 38.

Кола:

пр. Советский, 50.

Молочный:

ул. Молодежная, 12.

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