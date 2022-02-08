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Здоровье8 февраля 2022 12:07

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1213 человек

Такие данные опубликовал оперштаб на 8 февраля 2022 года
Ника СВЕТЛОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 8 февраля 2022 года, за последние сутки 1213 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 106 967 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 856 новых случаев (всего 51770). На втором месте Североморск (+162, всего 10255). Замыкает тройку Оленегорск (+55, всего 6071).

Выздоровели 89 618 северян, умерли 2995.

Напомним: главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса. В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М».

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