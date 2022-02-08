Житель Верхнетуломского убил мужчину, который не захотел, чтобы ему помогли с машиной

Свою вину северянин отрицал до последнего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее мы писали, что 49-летний житель Верхнетуломского 15 лет проведет в колонии строгого режима за убийство северянина. "КП"-Мурманск" узнала подробности преступления.

Убийство произошло у одного из домов в поселке Верхнетуломский 7 сентября. У погибшего забуксовала машина, с братом они пытались ее толкать. Обвиняемый проходил мимо дома и предложил мужчинам свою помощь, но те грубо ему ответили: мол, иди куда шел. Он обиделся и достал складной ножик. Двух ударов хватило, чтобы убить человека.

Свою вину северянин отрицал до последнего.

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