Корабли Северного флота тренировались бороться с пиратами в Атлантике

В Атлантике прошли учения против пиратов. Фото: Скриншот видео

В Атлантике прошли учения против пиратов. В них приняли участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Их экипажи отработали поиск врага, ликвидацию и задержание.

- Обеспечение безопасности гражданского мореплавания в различных районах Мирового океана является одной из важных составляющих действий отряда, а личный состав должен быть в постоянной готовности быстро и качественно решать данные задачи, - рассказал командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Игорь Никитин.

На учениях использовались холостые боеприпасы и приборы ночного видения во внутренних помещениях корабля, которые были специально отключены от электропитания.

Напомним: в прошлом году БПК «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж панамского сухогруза «Люция» от пиратов.

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