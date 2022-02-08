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Здоровье8 февраля 2022 10:52

В Мурманской области замедлились темпы роста заболеваемости коронавирусом

8 февраля суточный рекорд по количеству зараженных не обновился
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области впервые за последние две недели не зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом.

По данным федерального штаба на 8 февраля, за минувшие сутки ковид подхватили 1 213 жителей Заполярья, что почти на сотню меньше, чем днем ранее.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что на минувшей неделе сохранялся высокий уровень заболеваемости ковидом, но при этом темп прироста заболеваемости в Мурманской области снизился по сравнению с концом января.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 106 967 северян.

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