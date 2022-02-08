В Мурманской области упростят получение справок о выздоровлении для школьников

Возвращение в класс - процесс непростой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области в связи с ростом числа заболевших коронавирусом нагрузка на систему здравоохранения увеличилась. Сотни классов в регионе ушли на дистанционное обучение. Это произошло потому, что в коллективах выявили учеников с Covid-19 или многие слегли с ОРВИ и гриппом. Возвращение в класс - процесс непростой.

- У нас большое количество детей отправляется на дистанционное обучение из-за того, что в классе выявлен ковид. Для того чтобы вернуться в школу, ребенку необходимо идти в поликлинику за справкой. Я прошу минздрав посмотреть, как упростить на период ковида эту систему, и проинформировать людей об упрощенном варианте получения справок, — сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 76%. В регионе можно сделать прививку с 12 лет.

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