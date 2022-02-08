Год назад ушел из жизни Михаил Орешета

В годовщину северянина с большим сердцем вспоминают многие. Фото: Михаил Кочу

8 февраля 2021 года остановилось сердце известного поисковика, писателя, краеведа, историка Михаила Орешеты. В тот день в Мурманской области было ненастно, сильный ветер и метель, но, несмотря на это, он отправился на Партизанский остров, который особенно любил. Там Михаилу Григорьевичу стало плохо, помощь пришла с опозданием.

В годовщину северянина с большим сердцем вспоминают многие. Его вклад в сохранение памяти о войне в Заполярье сложно переоценить. А в планах у его близких - издать книгу о Михаиле Григорьевиче. Рукописи с воспоминаниями принимают по электронному адресу cucla21@rambler.ru.

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