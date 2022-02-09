В Мурманской области за нарушение антиковидных мер выписали штрафы на 55 тысяч рублей

Северян проверяют на соблюдение антиковидных ограничений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области продолжают проводить проверки на соблюдение антиковидных ограничений в общественных местах.

Так, на прошлой неделе суды вынесли 18 постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер. Были выписаны штрафы на сумму 55 тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании губернатору доложил председатель Комитета по обеспечению безопасности населения региона Илья Воробьев.

- Исполнительные органы госвласти проверили 200 машин общественного транспорта и 41 общественное учреждение, в 17 заведениях проконтролировали организацию проверки у посетителей QR-кодов. По итогам составили 19 протоколов о нарушениях в общественном транспорте, - сообщили в комитете.

Городские власти также провели проверки по соблюдению антиковидных требований в 1213 объектах общественного транспорта и 2160 общественных учреждениях. Проверку QR-кодов у посетителей проконтролировали более чем в тысяче общественных учреждений. Составлено 25 протоколов.

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