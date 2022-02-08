Житель Мурманска снял на видео с дрона лосиху с детенышем

Видео мужчина снял в лесах близ Финляндии, примерно в 200 километрах от Мурманска. Фото: Скриншот видео

Фотограф из Мурманска Максим Немченко снял с высота птичьего полета семейство парнокопытных, а именно лосиху с лосенком. На видео животные бегут по заснеженной тундре, малыш старательно семенит, пытаясь поспеть за мамой.

- Настоящие, в дикой природе! Когда уже посадил дрон, было ощущение, что заглянул в их мир. Лоси чувствовали, что я за ними наблюдаю, но квадрокоптер весит меньше 250 граммов и жужжит, как пчела, поэтому он был скорее не страшным для них, а каким-то мутным, - поделился автор в своем Instagram.

Видео мужчина снял в лесу близ Финляндии, примерно в 200 километрах от Мурманска.

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